Suspeitos de incendiar helicóptero do Ibama são presos em Manaus

Manaus (AM) - Três homens foram presos pela Polícia Federal (PF), na noite de quarta-feira (26), por suspeita de serem os responsáveis pelo incêndio criminoso em dois helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na madrugada da segunda-feira (24), no Aeroclube de Manaus.

Os dois foram presos no bairro Monte Pascoal e o outro na Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus. Os suspeitos foram identificados após o carro usado no crime ter sido encontrado por meio do "Cerco Eletrônico".

Os suspeitos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, no Dom Pedro II, zona Centro-Oeste, onde foram ouvidos em depoimento.

Até o momento, a motivação do incêndio da aeronave, assim como a identidade dos suspeitos, seguem sendo mantidas em sigilo para não atrapalhar a continuidade das investigações.

Suspeita-se que a ação tenha ligação com a apreensão e o incêndio de balsas usadas por garimpeiros durante a operação contra o garimpo ilegal na calha do Rio Madeira.

As duas aeronaves foram usadas durante a operação na calha do Rio Madeira. A Polícia Federal investiga se a ação tem ligação com a apreensão e o incêndio de balsas usadas pelos garimpeiros.





