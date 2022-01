Criança contou para avó que era abusada pelo padrasto em Manaus

A criança sofria os abusos desde os 6 anos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem de 43 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 6h, suspeito de estuprar enteada, uma criança de 10 anos, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.



De acordo com a delegada Joyce Coelho, no dia 23 de janeiro deste ano, a avó da vítima registrou um Boletim Ocorrência (BO) na unidade especializada, relatando que a neta contou que sofria os abusos desde os 6 anos de idade, e que o autor seria o seria o padrasto da criança, que a registrou como sua filha.

“Após o registro, nossas equipes solicitaram que fosse feito o exame no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, foi constatado que houve o crime contra a criança. Então, iniciamos as diligências para efetuar a prisão do infrator”, explicou a delegada.

Segundo Joyce Coelho, com base nas informações, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão em nome do infrator, expedido na quarta-feira (26), pela juíza Andréa Jane Silva de Medeiros, da Central de Plantão Criminal, e cumprido na data de hoje.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

