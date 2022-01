Traficante matou ex com tiro na nuca ao ver ligação de atual em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Bastou o traficante Daniel Passos de Araújo, de 21 anos, flagrar uma ligação do atual namorado da ex dele, a jovem Alice Ferreira da Silva, que tinha 22 anos, para ele matá-la com um tiro na nuca.

Além de ser rival no amor, o novo escolhido também era rival no crime e pertencia a uma facção oposta a do suspeito. A prisão de Daniel foi apresentada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (28), em coletiva de imprensa.

De acordo com a delegada Marília Campelo, titular do Núcleo de Feminicídio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Alice já estava separada há quatro meses de Daniel após um relacionamento de oito anos.

No dia 19 deste mês, a vítima teria ido até a quitinete onde o ex morava com amigos para buscar documentos, mas acabou dormindo e permaneceu até os últimos instantes de vida, na manhã de quinta-feira (20).

“Daniel disse que durante a manhã ele e Alice discutiram pelo fato dela receber uma ligação do atual. Ele conta que em um momento de raiva atirou na nuca da vítima. Há relatos que na madrugada anterior ao crime os dois poderiam ter feito uso de substâncias entorpecentes com outras pessoas. A partir de agora as diligências continuam para apurar os co-autores do crime”, explicou a delegada.

A autoridade policial disse que Daniel afirmou que está arrependido de ter cometido o crime e que depois de atirar contra Alice fugiu para a comunidade Riacho Doce, na Zona Norte de Manaus, antes de decidir ir para um sítio de propriedade da avó materna, no ramal Canarinho, no quilômetro 32 da rodovia federal BR-174, onde ele foi preso na quinta-feira (27).

“Daniel também afirmou que foi baleado em dezembro durante um atentado e que acredita que o responsável tenha sido o atual namorado de Alice, que também era envolvido na facção. Fica um alerta para essas jovens que se relacionam com traficantes. Infelizmente o futuro delas pode ser a prisão por estar envolvida diretamente ou a morte. Esse é o primeiro feminicídio confirmado pela nossa equipe em 2022, os demais estão seguindo a estatística do tráfico de drogas”, destacou Campelo.

Alice era natural do município de Anamã (distante 166 quilômetros de Manaus) e teve o corpo sepultado na localidade, onde a mãe da vítima mora. Daniel foi preso em razão de um mandado de prisão temporária e deve ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

