Morto em troca de tiros com a Rocam era "braço direito" de João Branco

Manaus (AM) - Considerado como o “braço direito” do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, o traficante Franciney Amorim dos Santos, o “Ney Pitbull”, foi um dos mortos durante um confronto com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), ocorrido na noite de quinta-feira (27), na zona Norte de Manaus.

Há informações que “Ney Pitbull” estava atuando como um dos “cabeças” da nova facção criminosa Revolucionários do Amazonas (RDA). Ele foi morto junto com um comparsa e ambos estão sem identificação oficial no Instituto Médico Legal (IML).

Após os dois serem baleados e darem entrada mortos no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) circularam em redes sociais fotos que tomaram alta repercussão pelo fato de “Ney Pitbull” ser muito conhecido no mundo do crime.

O caso

Conforme a Polícia Militar, a ação começou quando os policiais receberam uma denúncia informando que haviam vários homens comercializando drogas, na rua Monte Feliz, e com armas de fogo nas cinturas, para aterrorizar a população.

A equipe foi ao local indicado e avistou o grupo, que, ao perceber a presença dos policiais, começaram a correr e atirar contra a viatura.

Os policiais revidaram e, durante a troca de tiros, dois criminosos foram baleados. Os comparsas deles conseguiram escapar.

Feridos, os suspeitos ainda foram socorridos e encaminhados na viatura até o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady, no conjunto Galiléia. Entretanto, eles morreram minutos após dar entrada na unidade.

Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, sendo três intactas e duas deflagradas, um fuzil com carregadores calibre 5.56 e 37 munições do mesmo calibre não deflagradas.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

