Polícia do AM procura homem que aplicou golpe com criptomoedas

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da DERFD, o indivíduo praticou diversos estelionatos em Manaus | Foto: Reprodução





Manaus (AM)- Josué Victor Almeida de Figueiredo Medeiros, de 24 anos, está sendo procurado pela prática de estelionato ocorrido no fim de 2021

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens do autor dos crimes.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da DERFD, o indivíduo praticou diversos estelionatos em Manaus, ocasião em que induzia as vítimas a assinar contratos de investimento em criptomoedas, com a promessa de que elas iriam receber 10% do rendimento mensal do valor investido.

“Josué Victor, juntamente com o seu pai, identificado como Josué Viana Medeiros, de idade não revelada, preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado do Pará, aplicava os golpes em diversas vítimas. Eles as ludibriaram, na tentativa de que elas acreditassem que o valor investido traria retorno financeiro a elas”, disse o delegado.

Quem tiver informações acerca da localização de Josué Victor deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

Leia mais:

Homem mata tio após flagrar tentativa de estupro de filha de 3 anos

Taxista desaparece em Manacapuru e família pede ajuda