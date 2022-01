PMAM prende 15 pessoas e apreende mais de 2 quilos de entorpecentes

Ao todo, foram apreendidos mais de 2 quilos de entorpecentes, 16 armas de fogo, 51 munições, duas balanças de precisão e R$ 5,2 mil em espécie. | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 15 pessoas durante policiamentos ostensivos realizados em Manaus e nos municípios de Boca do Acre, Coari, Ipixuna, Novo Airão e Tefé.

As prisões foram motivadas por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidos mais de 2 quilos de entorpecentes, 16 armas de fogo, 51 munições, duas balanças de precisão e R$ 5,2 mil em espécie.

A PMAM também recuperou uma motocicleta com restrição de roubo durante as ações.

Na madrugada desta sexta-feira (28/01), policiais da Força Tática prenderam um homem de 23 anos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Durante abordagem na avenida Brasil, os policiais encontraram com o suspeito um revólver calibre 38 com três munições, 133 porções de entorpecentes entre cocaína e oxi, uma balança de precisão e a quantia de R$ 3,9 mil em espécie.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens, de 25 e 34 anos, durante patrulhamento, na noite de quinta-feira (27/01). Na ação, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados.

Na residência de um deles, foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, quatro espingardas de modelo não identificado, duas pistolas calibre 40, 31 munições, quatro porções de cocaína e seis aparelhos celulares.

Os dois suspeitos foram conduzidos até o 19º DIP.



Interior

No município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 36 anos pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão aconteceu após os policiais avistarem o homem em atitude suspeita e realizarem a abordagem na residência dele.

No local, foram encontrados dois tabletes de maconha tipo skunk, pesando 2 quilos; material para embalo da droga; uma balança de precisão; e sete celulares.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a 5ª Delegacia Regional de Polícia de Tefé.

