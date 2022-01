Vídeo: ladrões fazem "limpeza" em casa e acabam presos em Manaus

A dupla fez a verdadeira "limpeza" em uma casa na rua Jenipapo, no bairro Santa Etelvina | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Dois criminosos, que ainda não tiveram os nomes repassados pela polícia, foram presos na tarde desta sexta (28), por volta das 16h, na travessa São Cristóvão, no conjunto Vila da Barra, na Zona Norte de Manaus. A dupla fez a verdadeira "limpeza" em uma casa na rua Jenipapo, no bairro Santa Etelvina, também naquela zona. Os suspeitos chegaram a colidir o veículo em que estavam fugindo da polícia.

Conforme informações da autônoma Sheila Magalhães, de 41 anos, não havia ninguém no imóvel e por volta das 14h30 uma vizinha percebeu a presença dos dois suspeitos e ligou para a proprietária da casa. Ela acabou alarmando a vizinhança sobre o crime e os suspeitos fugiram em um HB20.

"Foram levadas três televisões e vários equipamentos eletrônicos. Eles tiraram os miolos da fechadura do portão e da porta de entrada. É revoltante para gente que trabalha para conquistar nosso pão de cada dia. Graças a Deus que a polícia conseguiu recuperar tudo", declarou a moradora.

Os suspeitos foram perseguidos por equipes do Comando de Policiamento de Área e acabaram colidindo o carro em que estavam fugindo no conjunto Vila da Barra.

A dupla e o material recuperado foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os suspeitos devem responder por furto qualificado e irão ficar à disposição da Justiça.

