Vídeo: Homem é punido pelo 'Tribunal do Crime' após roubar a mãe no AM

Iranduba - Um vídeo que foi divulgado por traficantes que atuam no município de Iranduba e tomou grande repercussão nesta sexta-feira (28), mostrou o momento em que um suspeito de cometer roubo à própria mãe naquele município distante 27 quilômetros da capital foi brutalmente espancado. Ele foi obrigado a pedir perdão pelo crime cometido e se mostrou desesperado caso viesse a ter cabeça pedida pelo "tribunal do crime".

O suspeito aparece nas imagens bastante cabisbaixo e manda um recado à mãe pedindo perdão por ter roubado dentro da casa onde mora. "O pessoal aqui do 'Mano Pirulito' me cobrou e eu quero pedir desculpa. Só quero resolver essa situação ai", afirma o homem que vestia uma camisa de mototaxista comumente utilizada no interior por quem atua na ilegalidade realizando o transporte de passageiros.

Em seguida, temendo pela própria vida, o suspeito foi obrigado pelos soldados do tráfico a estender as mãos e aguentar várias agressões físicas. Antes do início das agressões ele perguntou se teria os braços quebrados por golpes realizados com um pedaço de madeira.

"Vou te dar só 15 (pauladas), porque é pra ti. Isso é pra você não roubar mais, ela é a tua mãe, você tem que respeitar o seu irmão. Eu sou o crime tá ligado", afirma o traficante que agride o suspeito.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Não há informações se o homem registrou Boletim de Ocorrência após ser liberado da sessão de tortura.

