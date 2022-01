Homem tem barriga aberta a facadas e morre em rua de Manaus

O corpo foi removido para ao Instituto Médico Legal | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O corpo de um homem com a barriga aberta e as víscera expostas assustou os moradores da rua Elias Ramiro Bentes, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus, na manhã deste sábado (29).

Segundo os moradores informaram aos policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), era por volta das 4h quando o homem foi visto correndo com a barriga aberta na rua e caiu em frente a um comércio.

Os moradores se aproximaram e ainda tentaram socorrer, no entanto, a vítima morreu antes de ser levado a uma unidade de saúde.

O homem não é conhecido dos moradores do bairro e não foi identificado. De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), não foi feito nenhum boletim de ocorrência informando a morte ou a identificação da vítima.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) fez a perícia no local que o cadáver foi encontrado. O corpo foi removido para ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames de necropsia e aguardar a identificação de familiares.

A Delegacia Especializada em Homicídios E Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

Leia mais

Vídeo: pai e mãe imploram, mas facção mata jovem com mais de 20 tiros

Vídeo: Homem é punido pelo 'Tribunal do Crime' após roubar a mãe no AM