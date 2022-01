Com pés e mãos amarrados, homem é achado morto em ramal no Iranduba

Pela violência do homicídio, há traços de ter ligação com facções criminosas | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com marcas de torturas e tiros, um homem, identificado apenas como Thiago, foi encontrado com os pés, mãos amarradas e enrolado em um plástico, no ramal Caldeirão, em Iranduba (distante 26 km de Manaus).

O corpo foi encontrado por moradores da região que acionaram as equipes da 31ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Iranduba, e se depararam com a vítima jogada no meio do ramal.

A vítima estava vestindo uma blusa preta e calça jeans, e possui diversas marcas de tortura pelo corpo, principalmente na cabeça.

Pela violência do homicídio, há traços de ter ligação com facções criminosas que atuam em Iranduba e no distrito de Cacau Pirêra.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

Além disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também investigará o crime.

Leia mais

Vídeo: Homem é punido pelo 'Tribunal do Crime' após roubar a mãe no AM

Vídeo: pai e mãe imploram, mas facção mata jovem com mais de 20 tiros