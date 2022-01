Tentativa de chacina deixa dois mortos e dois feridos em Manaus; veja

Um jovem, ainda não identificado, morreu no local | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Uma tentativa de chacina foi registrada no final da tarde deste sábado (29) e resultou na morte de dois jovens, na rua São Judas Tadeu, Parque São Pedro, na zona Oeste de Manaus. Outros dois também foram baleados e estão em estado grave na Unidade de Pronto-Atendimento do Campos Sales.

Um jovem, ainda não identificado, morreu no local e Natanael Rabelo de Oliveira, 16 anos, morreu após ser levado para UPA Campos Sales. Além disso, Thiago Rabelo de Oliveira, de 23 anos, é irmão da segunda vítima e está em estado grave, já Dimas Rodrigues, que também foi atingido, está em estado grave.

De acordo com os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), tudo aconteceu quando os quatro estavam sentados na frente da casa de Natanael e Thiago, e um carro vermelho, modelo ainda não identificado, e dois homens, que vieram a pé, chegaram atirando no quarteto.

Um jovem, ainda não identificado, morreu no local. Já Natanael, ainda chegou a ser socorrido com o irmão e o cunhado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A mãe dos acompanhou os filhos e genro até a UPA e se desesperou quando soube que um dos filhos tinha morrido.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime e a motivação, que ainda é desconhecida.

Veja a live sobre a ocorrência

Leia mais



Vídeo: pai e mãe imploram, mas facção mata jovem com mais de 20 tiros



Homem tem barriga aberta a facadas e morre em rua de Manaus

Homem tem cabeça estourada a tiros na Cidade Nova