Jovem é morto com mais de 15 tiros ao lado de crianças na Compensa

área onde a vítima foi morta é considerava “vermelha” | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Gabriel Martins Leite, de 22 anos, foi assassinado de forma brutal na noite deste sábado, na Rua do Porto, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O jovem teve a cabeça estourada com mais de 15 tiros.

De acordo com que testemunhas passaram para os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), era por volta das 19h30, quando um carro preto, com pelo menos dois homens, estacionou em frente a uma padaria da via. Os criminosos ficaram aguardando por Gabriel.

Logo em seguida, o jovem passou pelo local e os pistoleiros abordaram a vítima, que estava acompanhada de crianças, os criminosos ainda mandaram as crianças correrem. Após isso, atiraram contra a cabeça de Gabriel, ao menos, 15 vezes e fugiram.

A área onde a vítima foi morta é considerava “vermelha” e tem a predominância do tráfico de drogas. Logo após a morte de Gabriel um outro tiroteio em uma rua próxima causou alvoroço na localidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do jovem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria do crime.

