Homem é morto por pistoleiros no conjunto Francisca Mendes, em Manaus

Manaus (AM) - Nas primeiras horas da manhã deste domingo (30), um homem, não identificado, foi encontrado morto pelos moradores da Rua 58, do conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima apresentava marcas de tiros, sendo a maioria na cabeça.

Os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que de acordo com relato de moradores da área, o crime aconteceu por volta das 5h30, a vizinhança foi acordada com o barulho dos tiros. Após encontrarem o homem no meio da rua, acionaram a polícia.

Policiais tiveram acesso a câmeras de segurança de casas da rua. Na gravação, que não foi divulgada, a equipe policial informou que é possível ver que dois homens chegam em uma motocicleta, atiram várias vezes na vítima e em seguida fogem.

O homem não é conhecido na região e os moradores ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar ao local, a equipe médica atestou o óbito.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso para chegar até os autores por meio das imagens registradas pelas câmeras de segurança. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

