Motorista morre em grave acidente causado por sequestradores em Manaus

Saveiro ficou destruída e motorista morreu no hospital | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Um motorista de uma Saveiro, ainda não identificado, morreu em um grave acidente na manhã deste domingo (30), no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus. A tragédia foi causada por sequestradores que estavam dirigindo um carro roubado e, supostamente, estariam indo cometer a execução de um rival.

Tudo aconteceu por volta das 8h30 da manhã, quando os criminosos passaram em alta velocidade, com um carro, modelo Kwid, roubado, na avenida 7 de Maio, e acabaram atingindo outros dois veículos que trafegavam no local.

Carro de motorista de app que foi sequestrado e usado pelos bandidos | Foto: Bianca Fatim

O Kwid pertencia a um motorista de aplicativo que havia sido sequestrado e abandonado pelos bandidos no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste.

O primeiro carro atingido na colisão foi um modelo Ford Ka, que capotou duas vezes, e ficou preso entre um poste e um muro na localidade. Apesar da gravidade do acidente, o condutor do veículo saiu apenas com leves ferimentos.

Já o outro veículo, um modelo Saveiro, não teve a mesma sorte e ficou totalmente destruído. O motorista, ainda não identificado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde da capital.

Ford Ka de uma das vítima capotou na via pública | Foto: Bianca Fatim





No Kwid, onde estavam quatro criminosos, dois deles conseguiram sair do carro e fugiram logo após o acidente. Os outros dois tiveram ferimentos graves e leves. Ambos foram levados para uma unidade de saúde da capital e, após tratamento, foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o motorista de aplicativo, que foi até o 6º DIP prestar depoimento, os criminosos sequestraram ele na sexta-feira (28), por volta das 23h. O trabalhador foi colocado no porta-malas do carro e ouviu dos bandidos que não seria morto e que eles [bandidos] estavam roubando o carro para realizar uma execução de um rival, para vingar a morte de um dos irmãos deles.

“Meu único medo era que eles trocassem tiros com alguém e pegasse em mim, mas fora isso, como eles falaram que não iam me matar, eu estava bem tranquilo”, afirmou o motorista de aplicativo para equipe de reportagem local.

A Polícia Civil irá investigar os diversos crimes que os criminosos cometeram.

Veja a live sobre o fato