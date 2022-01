Sobrinho mata tio a facada durante briga por saca de farinha no AM

| Foto: Divulgação

Carauari (AM) - O que era para ser uma tarde de descontração entre tio e sobrinho acabou terminando em tragédia durante a tarde de domingo (30), em uma casa na rua Saturnino Marães, no bairro 14 Bis, em Carauari (município distante 792 quilômetros de Manaus).

Após uma discussão durante uma bebedeira, Antônio Gomes da Silva, de 46 anos, foi morto pelo próprio sobrinho com uma facada no peito.

De acordo com a Polícia Militar, o crime brutal aconteceu após uma discussão banal. O autor foi identificado como Makson da silva figueiredo, 26, e acabou preso instantes após o crime.

Testemunhas afirmaram que Antônio relatou ao sobrinho que queria vender uma saca de farinha. Não há informação sobre quem era o dono do produto, mas o sobrinho não aceitou a atitude do tio e, revoltado, pegou uma faca e atacou a vítima com um golpe no peito.

Os familiares capturaram Makson até a chegada da polícia. Ele foi preso com a faca utilizada no crime. A vítima ainda foi socorrida, mas morreu após dar entrada no hospital do município.

O suspeito foi encaminhado a 65° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e deve ficar à disposição da Justiça, para responder pelo crime de homicídio qualificado.

O corpo da vítima foi levado ao necrotério do hospital e após os procedimentos cabíveis foi liberado aos familiares.

