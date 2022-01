"Lágrima" é preso pela execução de sargento da PM no Amazonas

| Foto: Divulgação

Maués (AM) - Após uma verdadeira caçada realizada por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um homem identificado como Vicente Henrique Marculinlo Pimentel, de 21 anos, como "Lágrima", foi preso nesta segunda-feira (31), em Maués (município distante 257 quilômetros em linha reta da capital).

Ele é apontado como um dos executores do sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Evandro da Silva Ramos, de 59 anos.

A imagem de "Lágrima" já havia sido divulgada pela Polícia Civil do Amazonas e ele era considerado foragido da Justiça. O suspeito estava com o comparsa conhecido como "Festa", quando, vestidos de frentistas, abordaram o sargento no momento em que a vítima saia da casa onde morava, no dia 22 deste mês, no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na zona Norte de Manaus. O crime foi planejado pela neta da vítima Thaysa Ramos Costa, de 19 anos, e pelo namorado Alexandre Borges, de 20 anos, ambos presos pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A previsão é de que o suspeito chegue em Manaus no início da tarde desta segunda. Maiores informações sobre a prisão dele devem ser repassadas em coletiva de imprensa. Com a prisão de "Lágrima", falta apenas a prisão do outro suspeito da execução.

Relembre o crime O sargento da Polícia Militar Evandro da Silva Ramos morreu após ser baleado na tarde do último dia 22, no bairro Ouro Verde, zona Leste da capital amazonense.

O sargento teve a casa invadida por dois homens em uma moto, que estavam vestidos como frentistas e anunciaram um assalto. O policial reagiu e foi baleado.

A vítima foi levada às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Mais tarde, a polícia identificou a autoria do crime e que a neta estaria interessada na quantia de R$ 30 mil, que o sargento guardava em casa.

