Pernas de detento são achadas dentro de caminhão de lixo em Manaus

O corpo estava dentro de um saco | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - Pernas e coxas humanas foram encontradas na manhã desta segunda-feira (31), por volta das 10h40, em um saco, dentro de um caminhão de lixo, no Centro de Manaus. Em uma das pernas tinha uma tornozeleira eletrônica, o que indica que o homem era detento do regime semiaberto.

Testemunhas informaram que os trabalhadores retiraram o saco em um beco na comunidade conhecida como do "Bairro do Céu", nas proximidades da rua Luiz Antony. eles teriam estranhado o peso do saco no momento em que retiraram os resíduos, mas continuaram o trabalho normalmente.

Após percorrer algumas ruas e recolherem mais lixos, a sacola foi comprimida e para surpresa um um pé humano acabou sendo exposto.

| Foto: Cesar Gomes

O condutor do veículo procurou uma viatura e estacionou o caminhão na rua Bernardo Ramos, também no Centro, próximo à Praça Dom Pedro 2. O local foi isolado pela equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

"Foram encontrados apenas os membros inferiores da vítima, que é do sexo masculino. Há uma tatuagem na coxa com desenho do Homem Aranha. A vítima estava sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica e essa será a nossa principal linha de investigação para identificar o perfil. Ainda é muito cedo para falar o que pode ter motivado um crime brutal como este. Os coletores afirmaram não terem percebido a presença dos restos mortais e ficaram impressionados ao verem um pedaço do pé que acabou saindo do saco”, relatou o delegado Daniel Vezani, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Os coletores repassaram detalhes das circunstâncias do fato aos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas preferiram não falar com a imprensa. Bastante assustados, eles acompanharam o andamento dos procedimentos.

| Foto: Cesar Gomes

“Os membros foram recolhidos e serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Temos a possibilidade de conseguir identificar a vítima em breve e vamos realizar diligências na área para tentar identificar o responsável por descartar os restos mortais no ponto de coleta de lixo. O Inquérito Policial (IP) já está em andamento”, concluiu Vezani.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja a live no local do fato

Corpo supostamente esquartejado é periciado no Centro | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

"Lágrima" é preso pela execução de sargento da PM no Amazonas

Sobrinho mata tio a facada durante briga por saca de farinha no AM