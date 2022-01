Detentos de alta periculosidade do AM são transferidos para Manaus

Manaus (AM)- Neste domingo (30), 19 detentos, que estavam custodiados na carceragem da DIP de Rio Preto da Eva, foram transferidos para uma unidade prisional da capital.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva teve o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM). O recambiamento ocorreu em virtude de possível rebelião e fuga em massa por parte dos infratores.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da 36ª DIP, a ação foi desencadeada após a equipe de investigação desarticular o plano dos indivíduos.

No decorrer da semana, as equipes, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core), fizeram uma revista na carceragem, para deixar tudo organizado para a transferência.

" Após tomarmos conhecimento sobre a intenção dos infratores, solicitamos à Justiça o recambiamento dos detentos. Prontamente a juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Vara de Execução Penal de Manaus, e o juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da Vara Única daqui do município, determinaram que fosse realizada a transferência desses infratores para uma unidade prisional da capital " Henrique Brasil, delegado da 36ª DIP

Segundo a autoridade policial, os presos são:

Adson Gerson da Silva Barbosa; André Luís da Silva Guimarães; Bruno Garcia Alves; Fernando Félix de Carvalho; Fernando Rodrigues Araújo; Gabriel da Costa Vilaça; Jhonatas Silva da Silva; Josias Aid da Silva; Lírio Sousa de Moraes; Miqueias Manrick Alves da Silva; Oziel Costa de Souza; Patrick Ales da Silva; Rafael Mendes Guimarães; Ronaldo Sousa da Cunha; Stanley Daniel Lima Albuquerque; Tiago da Silva dos Anjos; e Wendell Wesley da Costa Solares, todos de idades não identificadas.

Eles respondem pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio e associação criminosa.

Leia mais:

Advogada morre ao defender irmão de assaltantes

"Lágrima" é preso por morte de sargento em Manaus