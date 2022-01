Cidades do interior (AM) recebem 50 veículos para reforço da segurança

Cada município receberá um kit, composto por duas viaturas e três motos | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM)- Os municípios de Itacoatiara, Parintins, Tefé, Coari, Humaitá, Tabatinga, Novo Airão, Maués, Manacapuru e Autazes serão os primeiros a receber o Grupamento Tático Móvel (GTAM), do Governo do Amazonas, no interior do estado.

Por meio da iniciativa, serão distribuídos 50 veículos que reforçarão os serviços de Segurança Pública nessas cidades, sendo 20 viaturas e 30 motos.

" Estamos mandando motos, estamos mandando viaturas. E as viaturas que agora estamos colocando em circulação são viaturas traçadas, Ranger, Amarok. Não tem mais aquela conversa do bandido estar em um carro alto e o policial em um carro inferior " Wilson Lima, governador

Cada município receberá um kit, composto por duas viaturas e três motos. O objetivo é que, em breve, a operação seja estendida ao restante do interior.

“A ideia é reforçar o nosso interior, colocar mais policiais, equipamentos e viaturas em nosso interior. Esse é um compromisso que nós temos para com a sociedade. Além da preocupação com a capital, o governador Wilson Lima tem tido uma preocupação muito grande com o interior”, destacou o general Carlos Alberto Mansur, titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Além dos veículos, o Governo do Estado enviará a esses municípios policiais da capital com especializações direcionadas | Foto: Lucas Silva/Secom

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Marcus Vinicius Oliveira, a atenção diferenciada à segurança pública do interior do estado é uma orientação do governador.

“Nós montamos um kit, que são duas viaturas e três motos, que estamos implementando, no interior, o Grupamento Tático Móvel. Um grupamento especializado, lembrando que o policiamento especializado tem uma atenção diferenciada, usa equipamento diferenciado, e o resultado também vai ser diferenciado, são bem mais eficientes”, completou o comandante-geral.

Capacitação

Além dos veículos, o Governo do Estado enviará a esses municípios policiais da capital com especializações direcionadas, como servidores das rondas ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e com Apoio de Motocicletas e da Força Tática.

Os municípios que integram a Região Metropolitana receberão os seus veículos já nesta semana, com a capacitação e o treinamento dos policiais agendados para iniciar em, no máximo, dez dias.

“O restante demora um pouco mais, Tabatinga, por exemplo, vai de balsa, isso leva um pouco mais de tempo. Mas, no máximo em 60 dias, todos os municípios que foram contemplados hoje já estarão operando, e a população já estará sentindo um reflexo na segurança pública das suas cidades”, finalizou o comandante-geral da PMAM.

