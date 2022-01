Jovem de 17 anos é denunciada por espancar filho de nove meses no AM

A denúncia foi realizada pela família paterna do bebê por volta de meio-dia, após a avó materna ir até a casa da filha e perceber os machucados no neto. | Foto: Reprodução

Manacapuru (AM) - Um caso revoltante de maus-tratos a um bebê do sexo masculino apenas nove meses foi denunciado às autoridades competentes na tarde do último domingo (30), em Manacapuru (município distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). A mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, confessou ter espancado o filho após um “momento de raiva”. A vítima precisará passar por um procedimento ortopédico devido aos hematomas acusados pelas agressões.



De acordo com o conselheiro tutelar Elivon Lira, que atua naquele município, a denúncia foi realizada pela família paterna do bebê por volta de meio-dia, após a avó materna ir até a casa da filha e perceber os machucados no neto. Imediatamente, ela resgatou o menino e foi até a casa da avó paterna relatar a suspeita de maus-tratos que imediatamente foi comunicada à equipe de conselheiros.



" Fomos até a casa onde supostamente ocorreram as agressões, situada no bairro Liberdade, onde inicialmente recebemos a informação que o autor das agressões seria o companheiro da mãe, ou seja, o padrasto do menino. Mas, ouvindo os vizinhos, recebemos a informação que o homem não estava no momento em que o bebê foi brutalmente agredido e a jovem desesperada acabou confessando o crime. Ela alegou que tudo aconteceu em um ‘momento de raiva’. Infelizmente é mais um caso revoltante e essa criança foi ferida por quem deveria protegê-la " Elivon Lira, conselheiro tutelar

O caso foi levado à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, onde a mãe foi ouvida pela autoridade policial. Elivon afirmou, ainda, que o caso também foi denunciado ao Ministério Público do Estado do Amazonas.



O menino foi encaminhado na manhã desta segunda-feira (31) ao Hospital Geral Lázaro Reis, no bairro São José, em Manacapuru, onde passou por procedimentos ortopédicos em razão de ferimentos na coxa. Ele deve ficar sob cuidado das avós.



Em nota divulgada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas, a delegada Roberta Merly, titular da DEP de Manacapuru, informou que as investigações em torno do caso estão em andamento e maiores detalhes do caso não podem ser repassados par não atrapalhar as investigações.

Veja nossa reportagem sobre o caso





Leia mais:

Para vingar morte da mãe, filhos matam pai a pauladas

PC-AM prende jovem que asfixiou acidentalmente a filha