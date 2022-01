Vídeo: partes de corpo são encontradas por moradores em Manaus

Os policiais da 24 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) impediram que curiosos mexessem nas sacolas | Foto: Carlos Araújo

Manaus (AM) - Moradores do bairro Nossa Senhora de Aparecida, na zona Sul de Manaus, encontraram, na tarde desta segunda-feira (31), a parte superior do corpo de um homem (cabeça, braços e tronco), identificado por populares como "Ferrugem", nas proximidades da rua das Flores, perto da Praça da Bandeira Branca.

Segundo populares, ao avistarem dois sacos de fibra com sangue, acionaram a polícia que isolou a área.

Os policiais da 24 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) impediram que curiosos mexessem nas sacolas e esperaram a chegada de agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC), que afirmou a execução do homem com 5 tiros na cabeça, antes de ser esquartejado.

"A gente pediu câmera pra essa praça muitas vezes e nada. De madrugada ouvimos muitos tiros. Não sei se isso tem haver com a morte dele", disse uma moradora que não quis ser identificada.

Parte inferior

Pela manhã, no Centro de Manaus, na rua Luiz Antony, a parte inferior foi a primeira a ser achada, com trabalhadores da limpeza pública coletando sacos de lixo em um caminhão e encontrando as coxas e pernas da vítima, por volta das 10h40.

Em uma das pernas uma tatuagem do Homem Aranha e tornozeireira eletrônica, mostrando que a vítima era do regime semiaberto.

Sendo, posteriormente, identificado, apenas, como "Ferrugem" por moradores e que costumava lavar carros na área. Ainda de acordo com populares, "Ferrugem" costumava passar drogas e "aprontar" bastante, o que pode ter levado a um castigo do tribunal do crime.

Testemunhas informaram que os trabalhadores retiraram o saco em um beco na comunidade conhecida como do "Bairro do Céu" e estranharam o peso no momento em que retiraram os resíduos, mas continuaram o trabalho normalmente.



Após percorrer algumas ruas e recolherem mais lixos, a sacola foi comprimida e, para surpresa de todos, um pé humano acabou sendo exposto.

Remoção

Nas duas ocorrências que envolveram "Ferrugem", a população não quis falar com a polícia por medo de possíveis retaliações do tráfico de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) vai prosseguir com as investigações.

