Operação 'Fio da Meada 2' apreende 200 kg de cabos ilegais em Manaus

Um Inquérito Policial foi instaurado para apurar o caso | Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

Manaus (AM) - A operação "Fio da Meada 2", deflagrada por volta das 9h, nesta segunda-feira (31), pela Polícia Civil do Amazonas resultou na apreensão de 200 quilos de cabos de cobre que eram vendidos de forma ilegal por comerciantes de Manaus. A investigação busca diminuir os índices de crimes como furtos desse material que tem ocasionado prejuízos à população e identificar receptadores.

A ação policial foi realizadas pelas equipes do 22º e 24º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As diligências ocorreram em oito locais distintos, entre os bairros Nossa Senhora das Graças, São Geraldo, Centro, Presidente Vargas, situados nas zonas Centro-Sul e Sul da capital.

“A operação começou nas primeiras horas desta segunda e, além da PMAM, teve apoio de uma concessionária de energia. Durante as diligências, conseguimos apreender 200 quilos de cobre, que estavam sendo vendidos ilegalmente por comerciantes das áreas acima mencionadas”, explicou a delegada Juliana Tuma, titular o 22° DIP.

O delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, afirmou que a operação vai contribuir em futuras investigações, além de diminuir o número de crimes.

Material apreendido na operação policial | Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

“Nossas equipes estão sempre vigilantes a respeito dos vendedores que atuam nessas regiões. Temos como intuito diminuir a intensidade desse tipo de crime, para a segurança da população amazonense”, destacou Martins.

Procedimentos

Três pessoas foram conduzidas ao 22º DIP, para prestar esclarecimentos. Um Inquérito Policial (IPL) foi instaurado para investigar o crime de receptação dos materiais apreendidos.





*Com informações da assessoria

