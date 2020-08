Maníaco: falso motorista é preso acusado de estuprar cinco mulheres

Até o momento, os investigadores contabilizaram cinco abusos cometidos pelo homem | Foto: Divulgação





Um homem de 27 anos foi detido por policiais do município de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, apontado como autor de pelo menos cinco estupros contra mulheres, incluindo duas adolescentes, quatro deles ocorridos nos últimos dois meses. A prisão ocorreu na noite desta quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Civil, Rafael Martins atuava sempre da mesma forma. Trabalhando como motorista de aplicativos, ele atendia aos chamados e agia normalmente. Ao final da corrida, ele oferecia à passageira o número do telefone para que, em uma necessidade, entrasse em contato diretamente com ele. Quando a passageira ligava para contratar uma segunda corrida, ele realizava os ataques.

Até o momento, os investigadores contabilizaram cinco abusos cometidos pelo homem. Os agentes acreditam que o primeiro deles aconteceu no início de 2017 e o mais recente no último sábado (22). Durante a madrugada, o criminoso foi levado para o 1° Distrito Policial (DP) de Guarulhos, onde permanecerá à disposição da Justiça. A polícia acredita que, com a divulgação da prisão, outras vítimas do estuprador irão aparecer.

Outro abusador preso

A polícia prendeu, em flagrante, um homem de 42 anos que estuprou uma adolescente de 13, na zona leste da capital paulista. Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso passando de mãos dadas com a vítima, que teve de obedecer ao homem, que a todo momento a ameaçava de morte.

A menina havia saído de casa para comprar pão, quando foi abordada pelo suspeito que a levou para um terreno baldio. No local, ele cometeu os abusos sexuais. A PM foi acionada depois que a família desconfiou da demora da garota.

O pedófilo, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao 41° Distrito Policial (DP), e também ficará a disposição da Justiça.

