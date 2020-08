Flordelis permitia que marido fizesse sexo com filha adolescente

Brasil - A deputada federal Flordelis, que foi apontada como mandante da morte do marido, Anderson Carmo , permitia que ele fizesse sexo com a filha adotiva do casal - uma adolescente. Segundo a polícia, a relação de Carmo com a menor ocorreu há alguns anos, quando ele e Flordelis ainda moravam em uma casa no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro.

"A testemunha se recorda que [o pastor] Anderson tinha a permissão de Flordelis de se relacionar sexualmente com uma das filhas afetivas que, por sua vez, não gostava dessa situação, mas obedecia a Flordelis", disse uma testemunha à polícia.

A investigação afirma que há uma dissociação entre a imagem construída e as práticas do grupo familiar. Com os depoimentos, a polícia declarou que o comportamento "estava mais para um seita, com sexo em grupo entre membros da família e rituais divergentes das igrejas cristãs evangélicas".

