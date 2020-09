Vídeo: PM salva criança de um ano que se afogou em piscina

Após ser reanimada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | Foto: Divulgação

Um sargento da Polícia Militar salvou a vida de uma menina de um ano e oito meses que se afogou após cair em uma piscina na cidade de Caxias, localizada a 360 km da capital São Luís, no Maranhão, na tarde do último sábado (29). O agente realizou a Manobra de Heimlich, recomendada nessas situações, para desobstruir as vias aéreas da criança.

Aos policiais, a mãe relatou que se distraiu e não viu o momento que a filha caiu na água. Desesperada, a família acionou as autoridades que, ao chegarem no local, encontraram a menina desacordada e sem respirar. De acordo com o sargento Anderson Lopes, responsável pela ação, a criança poderia ter morrido caso o procedimento não tivesse sido feito.

Após ser reanimada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a menina, que foi encaminhada ao Hospital Infantil de Caxias, onde permanece internada e segue fora de perigo.

