Sargento do Exército é assassinada durante assalto e família presencia

Bruna era enfermeira e a única mulher no setor em que trabalhava | Foto: Divulgação

A sargento do Exército Bruna Carla Borralho Cavalcante de Araújo, de 27 anos, morreu na frente da família após ser baleada durante uma tentativa de assalto ocorrida na noite do último domingo (30). O crime aconteceu na avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no RIo de Janeiro.

Testemunhas contaram à polícia que a oficial voltava da praia com o marido, a irmã e dois sobrinhos quando foi surpreendida por um criminoso ao parar o veículo para fazer um conserto.

"Todos estávamos fora do carro quando ouvimos Bruna gritar. Logo em seguida , já foi o barulho dos tiros", contou o esposo, à polícia.

A sargento não reagiu à abordagem, mas foi baleada. Ela ainda chegou a ser socorrida mas chegou em uma unidade hospitalar já sem vida.

Bruna era enfermeira e lotada no 21º PQDT (Brigada de Infantaria Paraquedista). Bruna era a única mulher no setor em que trabalhava e o orgulho da família, segundo a irmã

Em nota, o CML (Comando Militar do Leste) informou que está prestando suporte à família da sargento e tomando todas as medidas cabíveis para esclarecer os fatos.