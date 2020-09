Vídeo: professor agride pai de bebê após se irritar com o choro

A polícia foi acionada e ambos foram levados para a delegacia. | Foto: Divulgação

Um professor universitário foi flagrado agredindo o pai de um bebê, após se irritar com o choro da criança, em Lavras, Minas Gerais. A vítima não revida a violência.

Segundo informações, o professor, identificado como Denilson Ferreira de Oliveira, quebrou equipamentos e um brinquedo do condomínio. Ao cobrar explicações sobre o motivo da destruição, a vítima foi agredida com diversos socos, dos quais ele não revidou. A polícia foi acionada e ambos foram levados para a delegacia.

O professor teria se irritado com o choro constante do bebê, o que causou o episódio de raiva. Entretanto, Denilson Oliveira já responde por outros 23 processos e foi alvo de denúncias de alunos, que relatam má conduta por parte do professor.

Veja a reportagem

| Autor:

Leia mais

Vídeo: jovem dança funk dentro de Câmara Municipal no Piauí

Garçom compra aparelho celular pela internet e retira pedra em loja