Adolescente faz festa de aniversário em motel e policia é chamada

Porto Alegre- Aniversário de uma adolescente de 17 anos num motel em Porto Alegre foi interrompido pela polícia na segunda-feira (31). Ao todo, 18 adultos e quatro adolescentes foram retirados do local e todos irão responder, conforme o artigo 268 do Código Penal, por aglomeração sem tomar medidas que pudessem evitar a contaminação pelo coronavírus.

A jovem, que não estava no local no dia da abordagem, não compareceu para prestar depoimento nesta terça-feira (1). Os agentes confirmaram que ela fez aniversário dia 31 de agosto e que a festa — transmitida ao vivo por uma rede social, o que motivou uma pessoa a denunciar o fato — tinha bebidas alcoólicas. A questão agora é apurar se adultos ofereceram aos adolescentes, o que é considerado crime.

O proprietário do motel será ouvido sexta-feira (4). Uma das funcionárias já ouvida é responsável pelo setor de reservas e a polícia não descarta que outra pessoa tenha marcado a festa para a adolescente ou ainda que a jovem se passou por uma pessoa adulta, repassando dados e documentos de alguém que conhecia.

Uma mulher, que já prestou depoimento, confirmou que levou o filho de 13 anos e que foi ao evento porque conhecia a adolescente, mas negou que houve qualquer tipo de abuso. Outra jovem de 17 anos, que alegou ter chegado na festa pouco antes da abordagem da BM, confirmou que entrou escondida no carro do namorado.

As bebidas alcoólicas foram levadas pelos integrantes da festa, já que todas as geladeiras do motel estavam trancadas. Em relação à situação do estabelecimento comercial, a polícia está finalizando algumas informações para encaminhar o boletim de ocorrência para a prefeitura de Porto Alegre.

