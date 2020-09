Polícia prende homem que comandava Fórum de Pornografia Infantil

O site em que o homem publicava as fotos e vídeos dos estupros já era conhecido pelas polícias de vários países | Foto: Reprodução

Um homem de cerca de 50 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) após ser apontado como comandante de um dos maiores fóruns de pornografia infantil em língua portuguesa. Ele é acusado de compartilhar o conteúdo com usuários mundiais, através da Deep Web, e filmar ele mesmo estuprando as crianças de 5 a 12 anos. A filha do criminoso está na lista das prováveis vítimas.

Durante a Operação Desvelada, deflagrada nesta quarta-feira (09), os policiais também apreenderam um computador e vários HDs, que vão passar por perícia. O rapaz estava em uma casa de Araçatuba, em São Paulo e foi levado para a sede da PF, onde prestou depoimento.

O site em que o homem publicava as fotos e vídeos dos estupros já era conhecido pelas polícias de vários países, o que ajudou na investigação cibernética que levou à identidade do pedófilo. Até o momento, não há provas que liguem outras pessoas ao crime. Os agentes, agora, querem saber se o ele vendia o acervo criminoso.