Personal trainer é morta a facadas por vizinhos

O Ministério Público denunciou por dois crimes o casal acusado de matar a facadas a personal trainer Andressa Serantoni, em São José do Rio Preto, São Paulo. O crime ocorreu no dia 12 de agosto, no bairro Vila Anchieta.

De acordo com a promotoria, Joel Fernandes Santos e Sidileide Normanha da Paixão Santos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os dois também foram denunciados por homicídio tentado duplamente qualificado por motivo torpe e crime praticado para garantir a execução de outro crime.

O casal foi preso em flagrante logo após o crime e teve a prisão preventiva expedida durante a audiência de custódia, no dia 13 de agosto. O casal ficará preso até ser julgado.

Homicídio

Segundo a denúncia, Joel e Sidileide eram conhecidos por causarem problemas na vizinhança onde residiam. Sidileide tinha o hábito de, com o celular em mãos, filmar vizinhos sem autorização, gerando desentendimentos.

No dia do crime, registrado em 12 de agosto, Andressa foi à casa da mãe para alimentar o cachorro e Sidileide passou a filmá-la sem permissão.

Andressa, então, questionou a mulher sobre o motivo da filmagem, momento em que Sidileide respondeu “você é de alguma quadrilha para eu não poder te filmar?”.

A suspeita agarrou a vítima pelos braços e disse ao marido “vai lá, pega lá para gente resolver”. Joel foi até o carro, pegou duas facas, retornou e entregou uma para a mulher.

Em seguida ambos passaram a esfaquear a vítima ao mesmo tempo. Andressa foi atingida no pescoço, tórax, coxas, braços e mãos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do homicídio.

Homicídio tentado

Ainda segundo a denúncia, outro vizinho viu o casal cometendo o crime e tentou evitá-lo. No entanto, Sidileide tentou atacá-lo com a faca e o homem conseguiu escapar.

Logo depois, o vizinho tentou tirar Joel de cima de Andressa, mas o acusado também começou a tentar golpeá-lo e não permitiu que socorresse a vítima.

Passagem pela polícia

Joel responde na Justiça por uma tentativa de homicídio contra um vizinho, em 2015. De acordo com o processo, o criminoso tentou matar um homem no bairro Maria Lúcia, também em Rio Preto.

Na ocasião, ele discutiu e agrediu a vítima com um facão, mas ela conseguiu escapar. O motivo seria o barulho na casa da vítima.

O suspeito responde a esse crime em liberdade e deve ir a júri popular. O Tribunal de Justiça ainda não marcou o julgamento. O advogado de defesa de Joel neste caso disse ao G1 que tramita recurso para derrubar uma das duas qualificadoras do crime.

*Com informações do G1

