Vídeo: jovem bêbada bate carro, dança na rua, e é presa

Brasil - Uma jovem embriagada bateu o carro que dirigia contra um poste na cidade de Passo Fundo, município no Rio Grande do Sul, no último sábado (12). Após o acidente, a motorista desceu do carro e começou a dançar no meio da rua.

O vídeo foi gravado por uma pedestre e, por sorte, ninguém ficou ferido.

A mulher foi autuada por embriaguez ao volante e levada para a delegacia para prestar depoimento. Horas depois, ela foi liberada. Veja o vídeo:

