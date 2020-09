Policial encontra bebê em caixa de sapato e planeja adotar criança

Policial que resgatou bebê estava tentando engravidar e mostrou interesse em adotar a criança | Foto: Reprodução

Brasil - A Polícia Militar (PM) de São Paulo resgatou um recém-nascido, que foi abandonado dentro de uma caixa de sapato, no bairro Capão Redondo, na Zona Sul da capital, no último sábado (12).

Segundo os agentes, quando eles chegaram no local do chamado - um escadão da Travessa Passadeira -, o bebê ainda estava com o cordão umbilical. Na ocasião, os policiais conduziram a criança para um Pronto Socorro (PS) da região.

Equipes médicas da unidade de saúde se emocionaram ao saberem que a PM que encontrou o neném estava tentando engravidar e tem interesse em adotá-lo.

A ocorrência foi registrada no 47º Distrito Policial (DP). O recém-nascido passa bem.

