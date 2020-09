Homem é preso por decretar toque de recolher após morte de comparsa

O grupo não reagiu à prisão, apesar de terem recebido ordens superiores para atirar contra os policiais. | Foto: Divulgação





A Polícia Civil prendeu o traficante suspeito de decretar um toque de recolher após a morte de um outro envolvido com o tráfico de drogas na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Na madrugada desta sexta-feira (18), uma equipe da corporação cumpriu diversos mandados de prisão em um condomínio no bairro Parque Jardim Santanense, na cidade de Itaúna, a 76 km de Belo Horizonte. Além do traficante, outros dois homens e quatro mulheres foram presas. O grupo não reagiu à prisão, apesar de terem recebido ordens superiores para atirar contra os policiais.

No local, foram encontrados aparelhos celulares, dois veículos, um deles clonado, porções de maconha, uma pistola e cerca de R$ 4.000 em dinheiro. Os policiais também encontraram dados da contabilidade do tráfico que apontam movimentações de quase R$ 200 mil.

O suspeito de ordenar o toque de recolher já era investigado por homicídio e tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto. Ele chegou a apresentar um documento falso para os policiais, mas, dessa vez, não conseguiu se livrar da prisão. Todos os suspeitos serão denunciados por tráfico e associação com o tráfico de drogas.

Entenda o caso

Na tarde da última quinta-feira (17), durante uma ação policial, o “número três” do tráfico na região da Vila Pinho foi morto durante uma troca de tiros em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em uma espécie de luto, o líder do grupo, que está na cadeia, e o irmão dele, que é o “número dois” do tráfico, ordenaram um toque de recolher, ameaçando comerciantes que não baixassem as portas e moradores da região.