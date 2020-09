Em meio a fumaças do Pantanal avião de Bolsonaro arremete no MT

Segundo a administradora do aeroporto de Sinop, havia fumaça no momento do pouso, e o piloto não tinha 100% de visibilidade da pista. | Foto: Só Notícias - Cleber Romero

Manaus - A fumaça dos incêndios no Pantanal atrapalhou a aterrissagem do avião de Jair Bolsonaro no aeroporto de Sinop, em Mato Grosso, nesta sexta. O piloto precisou arremeter por falta de visibilidade.O bioma brasileiro enfrenta uma onda recorde de queimadas, e a fumaça já chegou a outras regiões do país.l.

Em discurso, logo após o episódio, o presidente minimizou o impacto das chamas. Ele disse que há ‘alguns focos de incêndio pelo Brasil’ e que ‘isso acontece ao longo dos anos’. "Hoje quando o avião foi aterrissar, ele arremeteu. Foi a 2ª vez na minha vida que acontece isso, uma vez foi no Rio de Janeiro, e, obviamente, algo anormal está acontecendo, no caso é que a visibilidade não estava muito boa."

Também nesta sexta, depois de ter tido acesso a um novo relatório sobre desmatamento no Brasil, o governo da França reiterou oposição ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu, e afirmou que a Guiana Francesa — departamento ultramarino que a França possui na América do Sul — também tem registros de desmatamento e mineração ilega

