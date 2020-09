Vídeo mostra mulher sendo brutalmente agredida por policial

A pedagoga Eliane da Silva foi jogada no chão, agredida com socos e enforcamento. | Foto: Reprodução Internet

Uma mulher foi brutalmente agredida por um policial militar em Macapá, no Amapá, na última sexta-feira (18). Segundo as informações, as agressões teriam começado após a mulher tentar filmar uma abordagem a outras pessoas.

No vídeo é possível visualizar os policiais se aproximando da vítima. Um deles espancou brutalmente a mulher, com rasteira, socos no rosto e enforcamento. Ela foi algemada e colocada na viatura. A vítima é a pedagoga Eliane da Silva.

O governador do Amapá, Waldez Góes, fez um pronunciamento pelo Twitter sobre o caso neste domingo (20). “As imagens que circulas nas redes sociais, de um policial agredindo covardemente uma cidadã, envergonham as forças de segurança e o Estado do Amapá. A cena fica ainda pior, pois é recheada de atitudes racistas. [...] Cenas como essa, não podem ser toleradas e não podem se repetir.”

Ainda de acordo com o governador, os policiais foram afastados do cargo e vão passar por uma investigação, coordenada pelo Comando Geral da Polícia Militar. Contrariando a opinião do governador, ativistas negros dizem que o caso não é isolado e usam a hashtag ( #NãoFoiumCasoIsolado ) para combater o preconceito e mobilizar a população para uma manifestação na terça-feira (22), em frente ao Batalhão da Polícia Militar, no bairro Beirol, na capital do Amapá.

Veja o vídeo:

