Adolescente é apreendido após matar e atear fogo em homem

A polícia acredita que o adolescente e a vítima eram usuário de drogas | Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após esfaquear, amordaçar e atear fogo em um homem com quem ele dividia a casa, em uma área invadida de São Sebastião, no Distrito Federal. Na noite de segunda-feira (21), os bombeiros foram acionados para combater um suposto incêndio no local, porém, quando os oficiais chegaram, perceberam que se tratava de um assassinato.

Para a polícia, tudo indica que o suspeito e a vítima eram usuários de drogas e, no dia do crime, teriam se desentendido. O criminoso, primeiramente, desferiu golpes de faca contra o rapaz, em seguida amarrou seus pés e mãos e, para tentar esconder a cena, carbonizou o cadáver.

Policiais da região conseguiram localizar o acusado horas após a ação criminosa. Ele, que confessou o assassinato na delegacia, deve responder por ato infracional correspondente a homicídio. O jovem já é conhecido no meio criminal por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. O nome e idade da vítima não podem ser divulgados.