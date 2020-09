Gêmeos de Manaus são brutalmente assassinados em MS: veja vídeo

Os gêmeos serão enterrados em Campo Grande | Foto: Divulgação





Dois irmãos gêmeos amazonenses, identificados como Alexandre e Rafael Muler Passos, ambos de 31 anos, foram executados na última sexta-feira (25). Eles estavam morando em uma quitinete no bairro Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, onde ocorreu o crime.

Os dois estavam morando há pouco mais um mês no local e já tinham amizade com os vizinhos, que não souberam dizer porque eles foram mortos. Rafael e Alexandre saíram de Manaus para fazer a vida no Mato Grosso do Sul. Eles moravam sozinhos no quarto.

Dois homens armados chegaram na residência das vítimas e atiraram várias vezes contra eles. Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação dos assassinos em três ângulos. Um vizinho chegou a ouvir os gritos e ao sair de casa, acabou flagrando a cena.

Segundo ele, as luzes da casa dos gêmeos estavam apagadas e a testemunha conta que os corpos estavam caídos em cima da cama. Os assassinos fugiram do local em uma motocicleta preta, modelo Titan.

A polícia esteve no local e recolheu as cápsulas de uma pistola 9mm. A família dos jovens decidiu enterrá-los em Campo Grande.

Veja o vídeo:

O vídeo mostra a dinâmica da dupla | Autor: Divulgação