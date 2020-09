Polícia encontra corpo de homem decapitado às margens de rio

As equipes identificaram manchas de sangue perto da área onde a vítima foi encontrada | Foto: Divulgação

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado decapitado às margens do rio dos Macacos, localizado a cerca de 30 km do centro do município de Sinop, em Mato Grosso, na tarde desta segunda-feira (28). Banhistas que passavam pelo local avistaram a vítima e acionaram as autoridades.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava de bruços, com as mãos amarradas e não apresentava sinais de violência pelo corpo. As equipes identificaram manchas de sangue perto da área onde a vítima foi encontrada, o que indica que o crime tenha sido cometido no local.

Ainda segundo a corporação, não foram encontrados documentos de identificação, somente um par de chinelos nas proximidades do rio. A cabeça do homem também não foi encontrada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região e aguarda a realização dos procedimentos de reconhecimento. O caso segue sob investigação.

Veja a reportagem

| Autor:

Leia mais

Garoto desaparece e é encontrado enterrado no quintal de vizinho

Vídeo: Sucuri de quase 10 metros é flagrada atravessando estrada