Jovem é atropelado após separar briga de casal no Paraná; veja vídeo

A vítima está em estado estável após o atropelamento | Autor: Reprodução

Londrina - Um jovem foi atropelado ao tentar separar abriga de um casal em Londrina, no Paraná. Ele estava passando no local com amigos, quando presenciou a discussão. O fato aconteceu na madrugada do último sábado (10). O vídeo choca ao ver a frieza do homem em arremessar o rapaz e depois atropelá-lo.

Segundo informações, o carro foi apreendido, o homem foi ouvido na delegacia, mas não está preso. A vítima está na Santa Casa de Londrina, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e seu quadro de saúde é estável.

