'Quem quer morrer primeiro?', pergunta criminoso antes de assassinato

Leonardo chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu | Foto: Divulgação

Leonardo Santos, de 32 anos, foi assassinado na madrugada do último sábado (10). A vítima e mais dois amigos estavam saindo de um bar quando foram surpreendidos pelo assassino, que perguntou: "Quem quer morrer primeiro?"

O atirador sacou a arma e disparou contra o rosto de Leonardo. Segundo depois, ele perguntou quem seria o próximo e os homens fugiram correndo, por cerca de duas quadras.

De acordo com os depoimentos, não houve nenhum confronto ou discussão antes do crime. Leonardo chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

No meio do tumulto no estabelecimento, o criminoso conseguiu fugir. Por meio de retrato falado feito pelas testemunhas, a polícia identificou o assassino, que está sendo procurado. O caso aconteceu Guarujá, litoral sul de São Paulo.

Veja a reportagem

| Autor:

Leia mais

Após perseguição policial, criminoso causa acidente e foge em Manaus



Vídeo: líder de facção é executado na frente da filha de 5 anos

Após roubar TV, suspeito é perseguido por vítima e morto a tiros no AM