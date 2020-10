Vídeo: homem mata ex-mulher, sogra e deixa outras três pessoas feridas

Nathalia Saldanha e a mãe chegaram a ser socorridas | Foto: Divulgação

Uma mulher, a mãe dela e outras três pessoas foram esfaqueadas, na noite desta segunda-feira (12), em São Paulo. O crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima.

Nathalia Saldanha e a mãe chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A jovem comemorava 18 anos na companhia da família e vizinhos, quanto teve a festa invadida pelo ex-marido, que começou a atacar as pessoas presentes. O padrasto de Nathalia também foi ferido e está internado em estado grave.

Segundo o relato de vizinhos, o assassino e ex-companheiro de Nathalia era agressivo e não aceitava o fim do relacionamento dos dois. No dia do crime, ele tinha ido buscar a filha para passar o dia com ela e, à noite, voltou sozinho e cometeu o crime.

Veja a reportagem

| Autor:

Leia mais

Vídeo: líder de facção é executado na frente da filha de 5 anos

Jovem é atropelado após separar briga de casal no Paraná; veja vídeo