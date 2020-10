Mulher é espancada com socos por homem e vídeo revolta internautas

| Foto: Divulgação

Um vídeo que circula pelas redes sociais está sendo investigado pela Polícia Civil de Ilhéus, no sul da Bahia. Nas imagens, é possível ver um homem e uma mulher discutindo e, no fim da gravação, ele a agride com uma sequência de socos no rosto.

O suspeito foi identificado como Carlos Samuel Freitas Costa Filho. Segundo informações da delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Márcia Rezende, ele está sendo procurado.

A polícia, contudo, informou que não há muitos detalhes do crime que aconteceu no bairro Nelson Costa, na Zona Sul de Ilhéus. A vítima não registrou boletim de ocorrência e, por isso, informações como data e relação da mulher com o autor ainda são desconhecidas.

Imagens gravadas por um morador mostram o agressor e a vítima próximos de um carro, na frente de uma casa. A mulher pede diversas vezes para que o homem deixe o local.

"Me solte e vá embora. Você acha que porque você é amigo de polícia. Eu vou dar queixa de você aqui, minha boca está do jeito que está", disse a mulher.

Durante o vídeo, o homem fala com a pessoa que está gravando a cena e o chama para briga.

A vítima pede para que o homem não desça e diz que ele não está armado. "Desça não, moço, ele não tem nada. É um Zé ruela, não tem nada." Logo depois, ela volta a pedir para que o agressor deixe o local, mas não é atendida. Ele, então, a agride com uma sequência de murros no rosto.

