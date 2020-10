Vídeo mostra suspeito de matar manauara no Rio Grande do Sul

A suspeita é que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte | Foto: Em Tempo

Após três semanas, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul divulgou, na última quarta-feira (14), imagens do principal suspeito de envolvimento na morte de Dayena Chayena Nunes da Silva, de 29 anos . O crime ocorreu no dia 24 de setembro em um apartamento localizado na área central de Gramado.

Qualquer informação sobre o homem que aparece nas imagens poderá ser repassada aos seguintes telefones: (54) 98408.9364; (54) 99196.8092; (54)3286.2300 e (54) 32864299 ou 197. As informações serão mantidas anônimas.

Veja a ação do suspeito

O crime



A vítima era amazonense e atuava como garota de programa . Testemunhas afirmaram à polícia que Deyna havia marcado um encontro com um rapaz desconhecido, por volta das 19h30, via WhatsApp.



Deyna havia enviado uma mensagem às amigas, por volta das 19h30, dizendo que o rapaz era estranho e que tinha "cara de malandro". Após alguns minutos, as amigas responderam e não tiveram mais retorno, então foram ao apartamento.

Ao chegarem ao local encontraram a vítima morta na cama, de bruços, seminua, e um travesseiro, com marcas de maquiagem, no chão.

A suspeita é que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte, pois itens pessoais da vítima, como celular e dinheiro, haviam sumido.

