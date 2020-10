Bebê teve cabeça arrancada durante parto em hospital

Uma família do interior do Pará afirma que um bebê teve a cabeça arrancada na hora do parto, na Santa Casa de Misericórdia, em Belém. O caso foi registrado na delegacia de polícia que fica no próprio hospital neste sábado (16).

Familiares dizem que profissionais de saúde forçaram um parto normal, mesmo a mãe tendo indicação de cesariana por conta de problemas de saúde do feto. O hospital afirma que houve complicações. A instituição abriu investigação e afastou os funcionários envolvidos.

Segundo o marido, a mulher dele, de 26 anos, estava com oito meses de gravidez e chegou ao hospital por volta das 6h da manhã, transferida de ambulância do município de Ourém, no nordeste do Pará, onde o casal mora. "O médico de Ourém encaminhou para Belém, com um papel que dizia que o bebê só poderia nascer se ela fosse operada", afirma o rapaz, de 25 anos. A jovem estava acompanhada de uma amiga, que teria presenciado toda a situação.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem grávida esperou por mais de três horas até ser levada para a sala de parto. "Eles estavam esperando para ver se ela tinha passagem, mesmo sem ela poder ter normal", diz o marido.

Como foi o atendimento

A amiga relatou à família e à polícia que acompanhou a jovem grávida até a sala de parto e que, por diversas vezes, avisou os profissionais que estavam atendendo que a paciente não poderia ter parto normal. Mesmo assim, os médicos continuaram pedindo para que ela fizesse força. "Eles não deram ouvidos e ficaram mandando ela (sic) fazer força. Fizeram tanta força que a cabeça veio na mão da enfermeira e depois caiu no chão. Só operaram depois, para tirar o resto do corpo", lamenta o marido.

Na ocorrência, a amiga diz ainda que a sala de parto estava lotada e que várias pessoas vestidas de "uniforme verde" assistiam tudo. A família afirma que, após o ocorrido, a jovem foi sedada para ser operada para a retirada do corpo da criança.

À polícia, a amiga também afirmou que, por duas vezes, as enfermeiras ouviram o coração da criança, sendo uma na chegada ao hospital e outra na hora do parto. Mas, depois do ocorrido, um homem disse que o bebê já estava morto "na barriga" e que não sobreviveria por conta de uma má formação.

Segundo o marido, a mulher está chocada e permanece internada, sem previsão de alta. Ela sabe que a criança morreu, mas não em que circunstâncias. "Achamos melhor não contar para ela ainda. Vamos deixar ela (sic) melhorar para contar", diz ele. A mulher tem um filho de 9 anos, de outro relacionamento. Mas este seria o primeiro bebê com o atual marido.

*Com informações do UOL