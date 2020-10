Vídeo: motorista de aplicativo é morto com tiro na cabeça

| Foto: Divulgação

O motorista de aplicativo Mutakkin Ahmed, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu na noite da sexta-feira (16), em São Paulo.

O motorista deixou uma passageira em seu destino. Ela desembarca e caminha tranquilamente, enquanto dois rapazes passam. Três homens então abordam o veículo da vítima, que tenta fugir dando marcha a ré e é baleado.

O trio foge, correndo. Os dois rapazes que passaram pela região acompanharam toda a ação dos bandidos e permaneceram parados, se juntando com o trio posteriormente.

Mutakkin morava no Brasil havia sete anos. Ele nasceu em Bangladesh, país do sudeste asiático, e vendia roupas no Brasil, mas começou a trabalhar como motorista de aplicativo durante a pandemia para ajudar a sustentar a família.

Ele era proprietário de duas pequenas lojas de roupas no centro da cidade e era o responsável pelo sustento da família, que ainda reside em Bangladesh. Esta foi a primeira vez em que ele foi assaltado.

