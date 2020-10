Neto do neguinho da Beija-Flor é morto a tiros em baile funk

Ele foi baleado no Morro da Bacia | Foto: Reprodução

Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor, morreu após ele e outros homens serem baleados durante um baile funk que aconteceu no Morro da Bacia, no Rio de Janeiro.

A festa ocorria no meio da rua e não tinha autorização para ocorrer. Quando agentes da Polícia Militar chegaram ao local, foram recebidos com tiros.

Apesar de chegar a ser socorrido para o Hospital da Posse, Gabriel Marcondes não resistiu aos ferimentos. O corpo do jovem foi sepultado na manhã desta segunda-feira (19), no Cemitério de Nova Iguaçu