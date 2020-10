Acusado de estupro é preso com 9 mil vídeos de pornografia infantil

A polícia prendeu o suspeito com mais de 9 mil vídeos | Foto: Reprodução

Um homem de 45 anos está sendo investigado pela polícia sob a acusação de ter estuprado a própria filha, de 13. O caso aconteceu no bairro Céu Azul, em Rio Verde, município em Goiás.

A menina relatou os abusos no momento em que o pai era preso por armazenar material de pedofilia. A polícia encontrou mais de 9 mil vídeos íntimos no celular do criminoso. Todos de menores.

De acordo com as autoridades, as crianças das filmagens têm entre 5 e 6 anos.

Veja a reportagem do caso: