PF investiga quadrilhas que cometem fraudes no 'Caixa Tem'

| Foto:

A Polícia Federal (PF) investiga quadrilhas que estão comprando e vendendo informações pessoais de brasileiros para fraudar o aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Por meio de fraude, conseguem roubar o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), das pessoas.

De acordo com a PF, os bandidos usam o aplicativo oficial, acessam a conta das vítimas e retiram o dinheiro do FGTS. Para executarem a fraude, os criminosos cadastram um e-mail falso no aplicativo que só eles podem abrir. Assim quando a pessoa tenta mudar a senha, o sistema informa que já existe outro e-mail cadastrado.

Leia também: Beneficiários do auxílio relatam sumiço de dinheiro no Caixa Tem

Caixa



A Caixa informou que está melhorando os critérios de segurança no aplicativo Caixa Tem e orienta os beneficiários que tenham sido vítimas de golpe que procurem uma agência para contestar o saque portando documento de identificação e CPF. Caso o pedido seja negado, é possível solicitar reanálise na agência.

Leia mais:

Está com problema no Caixa Tem? Grande demanda impede pagar contas

Caixa libera saque do auxílio emergencial para nascidos em setembro



Caixa reduz juros a pessoas físicas em financiamentos habitacionais