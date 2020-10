Com golpe 'Boa noite, Cinderela' em clientes, ator pornô é preso em SP

Ele dopava os clientes e roubava dinheiro e objetos | Foto: Reprodução

A polícia prendeu na noite desta sexta-feira (23) o ator de filmes pornográficos, João Bosco Rodrigues Junior, de 28 anos, que aplicava o golpe "Boa noite Cinderela", em casas noturnas dos Jardins em São Paulo.

Durante os encontros, o criminoso dopava as vítimas com a droga. Sem consciência, as pessoas passavam a senha do cartão de crédito. João, então, debitava o valor desejado e na fuga ainda roubava objetos pessoais das vítimas.

Muitos clientes relataram os roubos para a polícia | Foto: Reprodução

A polícia começou a investigá-lo depois que uma primeira vítima registrou boletim de ocorrência, em maio deste ano. Na época, agentes conseguiram localizar João, mas ele fugiu para o Rio de Janeiro.

A polícia acredita que mais pessoas tenham sido vítimas dele. Até o momento, R$ 100 mil em roubos já foram contabilizados e a investigação tenta identificar se há outros envolvidos no golpe.

João Bosco, que já tinha um mandado de prisão decretado pela Justiça, foi encaminhado ao 78ºDP (Jardins), na zona oeste da capital, onde vai responder por roubo qualificado.

