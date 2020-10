Motoboy nocauteia 'Jackie Chan' e comparsa após ameaças; veja vídeo

O motoboy nocauteia os dois homens | Foto: Reprodução

Um confusão generalizada ganhou as redes sociais nesta semana. Um motoboy que trabalhava em uma lanchonete nocauteou uma dupla que o ameaçava. O caso aconteceu no município de Ouro Branco, em Minas Gerais.

Veja o momento que a dupla é nocauteada | Autor: Reprodução

Um dos homens que estava ameaçando o motoboy tem o apelido de "Jackie Chan", o ator conhecido por seus filmes de artes marciais. Nas imagens é possível vê-lo de regata preta e tirando satisfações com o trabalhador.

Logo depois, ele ataca o motoboy, que está de moletom cinza, que revida as agressões e joga o suspeito no chão. Ele também consegue nocautear o outro suspeito, de boné vermelho, ainda não identificado.

Na mesma data da briga, a polícia informou que Jackie Chan foi preso por tentativa de homicídio. Após a briga que protagonizou com o motoboy, ele saiu do carro e atirou contra um veículo aleatório no Centro de Ouro Branco.



Ainda segundo os policiais, eles foram acionados no primeiro momento porque Jackie Chan estava alterado e ameaçando todas as pessoas da lanchonete com uma arma de fogo.

